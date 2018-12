Monteforte d'Alpone, frontale tra due auto. Un ferito in codice rosso

Intorno alle 23.50 di ieri, 28 dicembre, è avvenuto uno scontro frontale tra due auto, in via Cervia a Monteforte d'Alpone. Nei veicoli viaggiavano i due conducenti ed uno è rimasto ferito in modo serio. Si tratta di una giovane, estratta dal mezzo incidentato dai vigili del fuoco e poi affidata agli operatori del 118, giunti con un'ambulanza e un'automedica. La giovane è stata portata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.

I rilievi dell'incidente sono affidati ai carabinieri.