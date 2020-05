Dopo lo scontro con l'autocarro, il motociclista viene travolto da un'auto e perde la vita

Un drammatico incidente motociclistico si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì nel comune di Monteforte d'Alpone.

Erano circa le 13.30, quando un 27enne in sella alla sua BMW GS stava percorrendo la Strada Provinciale 17, nel tratto denominato via Aroldi, in direzione di San Giovanni Ilarione. In quel momento un autocarro Nissan Cabstar stava viaggiando nel senso opposto di marcia ed ha svoltato a sinistra in via dell'Artigianato: nello scontro il motociclista è stato proiettato al suolo ed è finito nella corsia opposta, dove stava arrivando una Volkswagen Passat che lo ha travolto. Nonostante la tempestiva chiamata al 118, che sul posto ha inviato ambulanza ed elicottero, per il giovane non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri dell'aliquota radiomobile e delle stazioni di Monteforte d'Alpone e Colognola ai Colli, per occuparsi dei rilievi del caso e della dinamica, mentre la salma è stata affidata ai familiari.

