Montecchia di Crosara, frontale tra due auto. Tre feriti, tra cui un bimbo

Due auto si sono scontrate frontalmente questo pomeriggio, 16 novembre, intorno alle 14 a Montecchia di Crosara. L'incidente è capitato lungo la Strada Provinciale 17 ed ha provocato tre feriti, fortunatamente non gravi. Ad impattare sono state una Citroen C3, finita poi fuori strada, ed una Fiat Panda. Alla guida delle due auto c'erano due donne, le quali sono state trasportate all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, ma nella Panda viaggiava un bambino di 6 anni che invece è stato portato con l'elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Le cause dello scontro sono al vaglio dei carabinieri, giunti sul luogo dell'incidente insieme al personale sanitario. I militari hanno avuto anche il compito di gestire la viabilità, dato che la strada per circa un'ora è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi.