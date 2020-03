Scontro tra due auto a Montebello Vicentino, muore 51enne di Cologna

Una donna di 51 anni di Cologna Veneta è morta ieri sera, 29 febbraio, in un incidente stradale avvenuto a Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. La vittima, Sara Pavan, stava viaggiando nella Fiat Croma che si è scontrata con un'Audi A3 intorno alle 21 sotto al cavalcavia autostradale vicino al casello. La veronese è stata dichiarata morta sul posto dal personale medico del Suem, intervenuto per prestare soccorso, come riportato da VicenzaToday.

Oltre alla 51enne, nell'incidente sono rimaste coinvolte altre quattro persone: il conducente della Fiat Croma e i tre a bordo dell'Audi. Il conducente della Croma è stato estratto dal mezzo dai pompieri di Lonigo. L'auto, infatti, si era ribaltata dopo lo scontro. Lui e gli altri tre coinvolti nell'incidente sono rimasti feriti e, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati in ospedale della ambulanze accorsa da Lonigo e Arzignano.

Sul posto anche la polizia locale per la gestione del traffico, oltre ai carabinieri e agli agenti della polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, pare che lo scontro sia stato provocato da uno Stop non rispettato.