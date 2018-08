Torri piange Mirco, morto a 20 anni in un incidente stradale con lo scooter

Un'altra giovane vita è stata spezzata sulle strade veronesi nella giornata di mercoledì ed un intero paese, Torri del Benaco, piange ora la sua scomparsa.

Si chiamava Mirco Peroni lo sfortunato 20enne che intorno alle 8 del mattino si è scontrato contro un autocarro poco dopo Punta San Vigilio, in direzione di Garda, mentre era alla guida di uno scooter. La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Bardolino, ma sembrerebbe che il ragazzo abbia perso il controllo del proprio ciclomotore, forse a causa dell'asfalto viscido per la pioggia, invadendo la corsia opposta, mentre stava sopraggiungendo il mezzo condotto da un veronese 47enne, che non ha potuto fare nulla per evitarlo. I soccorritori del 118 si sono portati immediatamente sul posto una volta scattato l'allarme, ma per Mirco non c'è stato niente da fare.

Conosciuto e ben voluto in paese, Mirko lavorava come operaio ad Affi e nel weekend aiutava in un bar-pizzeria del luogo. Grande appassionato di skateboard, viene ricordato da conoscenti e parenti con grande affetto. "Mi ricordo ancora quando ogni mattina andavamo a scuola insieme e tutti i pomeriggi a sistemare le grazielle per poi andare a fare le cazzate.... Eri un bravissimo ragazzo, tranquillo e sempre sorridente...non doveva finire così .. Buon viaggio amico.. Ciao mirco", ha scritto un amico sul suo profilo Facebok.

Si attende ora di conoscere la data dei funerali dello sfortunato ragazzo.