Mezzo pesante e furgone si scontrano in A4: disagi al traffico verso Venezia

Nuovo incidente e nuovi disagi per gli automobilisti nel pomeriggio di martedì in autostrada.

Lo scontro si è verificato sulla A4, in direzione Venezia, all'altezza dell'autogrill Val di Sona Est, tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna. Ad entrare in contatto, stando alle prime informazioni giunte, sarebbero stati un mezzo pesante ed furgone telonato Daily con targa polacca. Sul posto per la ricostruzione della dinamica è intervenuta la Polizia stradale di Verona sud: non risultano esserci feriti gravi, mentre si sono formate alcune code.