Mezzane di Sotto, con l'auto esce di strada e muore in località Postuman

Incidente automobilistico mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 20 aprile, a Mezzane di Sotto. In località Postuman, una vettura è uscita di strada verso le 18.15. Sul posto, i soccorritori del 118 con l'elicottero e l'ambulanza nulla hanno potuto per salvare la vita all'uomo finito fuori strada con l'uomo. Gli agenti della Polizia Stradale sono accorsi per indagare sulle cause dell'incidente e per mettere in sicurezza la zona insieme ai vigili del fuoco, i quali sono stati anche impegnati nell'estrazione del corpo esanime dell'automobilista.