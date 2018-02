Marito e moglie escono di strada sulla Transpolesana: gravissima la donna

Ancora un brutto incidente sulla Transpolesana, dopo i tre avvenuti negli ultimi 10 giorni, uno dei quali è costato la vita ad un ragazzo di 27 anni.

Un legnaghese classe 1949 si trovava alla guida della propria Citroën C4 sulla SS 434, quando ne avrebbe perso il controllo uscendo di strada in direzione nord, all'altezza del km 44 nel comune di Villa Bartolomea, per cause al vaglio dei carabinieri della stazione di Sanguinetto e del Nor della Compagnia di Legnago.

Insieme all'uomo nella macchina c'era anche la moglie, classe 1947 e originaria sempre del centro della Bassa, ed entambi sono stati soccorsi dal 118 e vigili del fuoco: il marito non è in pericolo di vita ed è stato condotto in ambulanza al Mater Salutis, mentre sono più gravi le condizioni della donna, elitrasportata e ricoverata in coma all'ospedale di borgo Trento.