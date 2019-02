Tamponamento sull'A22 vicino a Rovereto, muore manager veronese

Potrebbe essere stata una manovra azzardata di sorpasso a causare il tamponamento in cui ieri, 13 febbraio, ha perso la vita Marco Festi, presidente della Corbiz e della TmCorporate, due aziende che si occupano di formazione aziendale. Festi aveva 45 anni ed abitava a Lavagno con la sua famiglia.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale di Trento, intervenuta sul luogo dell'incidente insieme ai vigili del fuoco e all'elicottero del 118. Per il personale sanitario è stato impossibile rianimare il manager, morto sul colpo, dopo essere finito con la sua auto contro un furgone, come riportato da TrentoToday.

L'incidente mortale è avvenuto sull'autostrada A22, in direzione sud tra i caselli di Rovereto Nord e Rovereto Sud. Marco Festi stava ritornando a Verona dal Trentino quando è andato a sbattere verso le 10.30. Lo scontro ha provocato chilometri di code e il casello di Rovereto Nord è stato anche temporaneamente chiuso.