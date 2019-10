Madre e figlio di 7 anni attraversano la strada e vengono investiti

Una donna con il figlio di 7 anni sono stati investiti questo pomeriggio, 26 ottobre, poco dopo le 13 a Verona. La madre con il bambino stavano attraversando frettolosamente sulle strisce pedonali all'incrocio tra Circonvallazione Oriani e via Città di Nimes, quando sono stati colpiti da un 29enne alla guida di una Mercedes 200. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi del marito della donna, il quale aveva già attraversato la strada insieme all'altro figlio più piccolo.

I due pedoni sono stati soccorsi dai sanitari del 118, che li hanno trasportati non in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento. Per comprendere la dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia municipale di Verona, i quali hanno raccolto le testimonianze e lunedì, 28 ottobre, acquisiranno anche le immagini delle telecamere della vicina banca, nella speranza che possano essere utili. Nessun provvedimento è stato preso nei confronti dell'automobilista, risultato negativo all'alcoltest.

Il giovane sulla Mercedes stava procedendo da Porta Palio verso Porta Nuova, si è visto sbucare la coppia di pedoni dalla sinistra e non è riuscito ad evitare l'impatto.