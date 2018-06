Pioggia e fulmini nel veronese, vigili del fuoco all'opera per il maltempo

Sono stati nove gli interventi dei vigili del fuoco di Verona nella notte tra ieri e oggi, 7 e 8 giugno, a causa del maltempo. Interventi che sono continuati anche questa mattina.

Due gli incidenti stradali. Il primo dopo le 5 di questa mattina nel tratto di Transpolesana che porta in Tangenziale Sud a Verona. La pioggia copiosa della notte aveva creato un allagamento della sede stradale che ha provocato lo scontro tra due mezzi pesanti e due automobili. Nessuna persona coinvolta è rimasta gravemente ferita. L'altro incidente è avvenuto a Buttapietra, in via Brognoligo, dove un'auto si è ribaltata. Quasi del tutto illeso il conducente.

Di entità più modesta gli altri interventi dei pompieri veronesi, soprattutto per liberare le strade dai rami caduti, come questa mattina intorno alle 7.20 quando hanno liberato Strada del Casalino.

Non c'è stato invece bisogno dei vigili del fuoco in Valpolicella, dove si è sviluppato un incendio in un bed & breakfast a Breonio di Fumane. Il rogo è scaturito da un fulmine che aveva colpito l'antenna della struttura ed è stato spento dai titolari.