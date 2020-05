Incidente e malore alla guida: ancora un morto sulle strade veronesi

Un'altra persona ha perso la vita sulle strade veronesi, allungando così la serie di tragici episodi che ha preso il via dopo il lockdown.

Questa volta però a porre fine alla vita del conducente di un'auto sarebbe stato un malore, che potrebbe aver anche causato l'incidente avvenuto in via Nino Bixio, nel centro di Villafranca di Verona, poco prima delle ore 8. In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 e i vigili del fuoco, ma per il guidatore non c'è stato nulla da fare.

Sul posto anche i carabinieri, per eseguire i rilievi del caso.

