Cade in bicicletta e si ferisce: ipotesi malore, portato a Borgo Trento in codice rosso

Una persona è stata portata d'urgenza in ospedale a seguito di una caduta accidentale in bicicletta avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 30 dicembre. Secondo le prime informazioni disponibili, l'incidente si è verificato intorno alle ore 11 nel Comune di Costermano lungo via degli Ulivi.

La bicicletta viaggiava in direzione di Garda, quando all'improvviso è avvenuta la caduta all'altezza di una rotonda. Tra le prime ipotesi formulate dai soccorritori, vi è quella che all'origine dell'incidente possa esservi un malore che abbia sorpreso il ciclista. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e l'elicottero, oltre alla polizia stradale per i rilievi del caso.

La persona caduta è rimasta gravemente ferita e, proprio a causa dei traumi riportati, è stata trasportato in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona.