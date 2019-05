Auto sbatte con una moto a Malcesine, un ferito in codice rosso

A Malcesine, in via Val di Sogno, una moto e un'auto si sono scontrate questo pomeriggio, 13 maggio, poco dopo le 14. Il motociclista è rimasto seriamente ferito ed ha avuto bisogno dell'assistenza del 118, giunto sul posto con un'ambulanza e con l'elicottero. L'uomo è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.