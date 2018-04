Malcesine, incidente in via Panoramica. Un ferito trasportato a Borgo Trento

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 2 aprile, a Malcesine. Intorno alle 8, in via Panoramica un'auto e una moto si sono scontrate. Il 118 di Verona si è portato sul posto con un'ambulanza e con l'elicottero per portare soccorso al motociclista rimasto ferito. Il centauro è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto, a supporto, anche i vigili del fuoco veronesi.