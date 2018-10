Madre e figlia finisco con l'auto nel canale Bussè e si salvano

Non risultano esserci gravi conseguenze per le due donne coinvolte in un incidente stradale in località Mazzanta, a Legnago, nella mattinata di lunedì.

Per cause ancora da chiarire, madre e figli stavano viaggiando a bordo della propria auto, quando sarebbero finite nel canale Bussè intorno alle 8 del mattino. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con due mezzi da Legnago e un'autogru da Verona: le due, fortunatamente, erano riuscite ad abbandondare da sole il veicolo e sono state poi prese in consegna dal personale del 118, mentre i pompieri hanno fatto abbassare il livello dell'acqua del corso artificiale che aveva ricoperto il mezzo, così da poterlo recuperare.