Morto schiacciato dal trattore: il corpo di Luigi portato a medicina legale

Difficile capire cosa abbia provocato il tragico incidente di Luigi Zardini, il 58enne residente a Pastrengo che nel pomeriggio di lunedì è rimasto schiacciato dal proprio trattore con rimorchio nel comune di Castelnuovo del Garda.

Quella stradina sterrata che lo portava al magazzino, dove depositiva l'uva raccolta dalle vigne, l'aveva percorsa decine e decine di volte, ma il 3 settembre qualcosa deve essere andato storto e il mezzo, insieme al rimorchio, è finito giù per la piccola scarpata che costeggia via Brennero, senza lasciargli scampo. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118, che hanno potuto solo constatarne il decesso, mentre per riuscire ad estarre la salma i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare un'autogru per sollevare il trattore. Polizia Stradale di Bardolino e la Locale di Castelnuovo si sono a loro volta dirette sul luogo per eseguire i rilievi del caso, mentre sarà compito dello Spisal valutare le condizioni di sicurezza, trattandosi di ambito lavorativo. Avvisata dai presenti al fatto, anche la moglie del 58enne si è precipitata in via Brennero: il corpo dell'uomo è stato affidato poi all'istituto di medicina legale su disposizione del magistrato, il quale deciderà se eseguire l'autopsia prima di dare il via libera ai funerali.