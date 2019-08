Si scontra con un'auto a Legnago, motociclista elitrasportato in ospedale

Ieri, 14 agosto, intorno alle 16.45, un motociclista è stato portato all'ospedale di Borgo Trento con l'elicottero che si era alzato in volo da Padova. L'uomo aveva riportato diversi traumi in un incidente stradale avvenuto poco prima in via Rodigina a Legnago. Un'auto, provenendo dal senso di marcia opposto, aveva svoltato e lui ci ha sbattuto contro, finendo poi sull'asfalto.