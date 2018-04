Legnago, scontro tra tre veicoli. Traffico bloccato sulla Transpolesana

Traffico bloccato dalle 18 di oggi, 27 aprile, sulla Statale 434 Transpolesana, in direzione Rovigo, all'altezza di Legnago. Tre veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale e, per permettere di soccorrere i feriti, il traffico è stato deviato e le auto dirette verso sud sono state fatte uscire dalla Transpolesana. Sul posto gli uomini del 118, di Anas e della polizia locale.