Incidente mortale a Isola della Scala, giovane accusato di omicidio stradale

Pattugliamenti, incidenti stradali, contrasto allo spaccio di stupefacenti e ai maltrattamenti in famiglia. È stata una settimana fitta di interventi dei carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona.

Negli ultimi giorni, a causa del ghiaccio sulle strade, i militari hanno rilevato nel Villafranchese cinque fuoriuscite autonome di auto dalle strade e due incidenti. Nessuno fortunatamente di grave entità.

Grave invece fu l'incidente stradale di Isola della Scala, avvenuto sulla Strada Provinciale 50 di Isola della Scala, lo scorso 6 dicembre. In quel sinistro si scontrarono frontalmente una Toyota e un'Audi. Il 41enne a bordo dell'Audi, residente nel Mantovano, morì poco lo scontro. Illeso invece il giovane alla guida della Toyota, il quale risulta residente in provincia di Catanzaro. Quest'ultimo è stato recentemente deferito all'autorità giudiziaria dai carabinieri per il reato di omicidio stradale, mentre procedono ancora gli accertamenti da parte dei militari, coordinati dalla Procura di Verona.

Inoltre, venerdì scorso 13 dicembre, i carabinieri della radiomobile di Villafranca, durante un controllo stradale, hanno segnalato alla Prefettura un cittadino italiano di origine marocchina, poiché trovato in possesso di una modica quantità di hashish, considerata per uso personale.

Sempre nell'arco della settimana, i militari di Villafranca hanno anche denunciato a piede libero un italiano per il reato di maltrattamenti in famiglia, a seguito della querela sporta dalla compagna, non più capace di tollerare i continui abusi perpetrati in suo danno. Per questa ragione, infatti, nel corso dell’ultimo anno, la donna aveva anche fatto ricorso a cure mediche.