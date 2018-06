Investito a Monteforte, il ferito viene condotto in elicottero a borgo Trento

Un altro pedone è rimasto coinvolto in un incidente stradale, questa volta a Monteforte d'Alpone nella mattinata di mercoledì.

Il ferito è stato investito da un veicolo all'angolo tra via Roma e via Alpone e in suo soccorso, intorno alle 8.50, sono stati inviati l'ambulanza e l'elicottero del Suem del 118, che l'ha trasportato in codice giallo all'ospedale di borgo Trento.