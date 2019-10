Quarantenne viene investito da un mezzo pesante: morto sul posto

Tragico incidente stradale nella zona del lago di Garda nella mattinata di giovedì.

Con una dinamica ancora da verificare da parte delle forze dell'ordine, un quarantenne sarebbe stato investito da un mezzo pesante a Bardolino, in via Campagnola. Stando a quanto appreso, si tratterebbe di un corriere di origini srilankesi, tavolto dal suo stesso furgone. In suo soccorso si sono precipitati gli operatori del 118 con un'ambulanza e un elicottero proveniente da Brescia, ma per lui non c'è stato niente da fare ed è deceduto sul posto.