Investito vicino al cimitero monumentale: portato d'urgenza in ospedale

Verona Emergenza è stata chiamata all'intervento nel primo pomeriggio di martedì, per soccorrere una persona investita a Verona.

Stando alle prime notizie giunte, un uomo sarebbe stato travolto da un'auto in via Francesco Torbido, all'altezza del cimitero monumentale, poco dopo le 15. A fare luce sulla dinamica della vicenda provvederanno le forze dell'ordine, mentre l'automedica e l'ambulanza del 118 hanno prestato le prime cure all'uomo, che è stato trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso.