Investito da un'auto: pedone in codice rosso all'ospedale di borgo Trento

Una persona è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto nella serata di martedì.

Secondo quanto riferito dal 118, intorno alle 18.45 un pedone è stato travolto da un'auto in via Spinetti, a Vallese di Oppeano. Sul posto si sono precipitate l'automedica e l'ambulanza del Suem che, dopo aver prestato le prime cure, lo hanno condotto in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.

La ricostruzione della dinamica sarebbe stata affidata alla Polizia stradale.