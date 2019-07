Investito da un'auto, 16enne viene portato in ospedale in gravi condizioni

Un persona è stata trasportata d'urgenza al Polo Confortini, dopo un incidente avvenuto a Dossobuono.

Stando alle prime informazioni, poco prima delle 14.30 di lunedì, un 16enne in bici sarebbe stato investito da un'auto a Dossobuono, nel comune di Villafranca di Verona, all'altezza del civico 159 di via Cavour.

In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero, che gli hanno prestato le prime cure, prima di condurlo in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.