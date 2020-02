Travolto da un'automobile a bordo strada: 59enne in gravi condizioni

Travolto da un'auto nella serata di lunedì, un uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.

Stando a quanto appreso, erano circa le 19.30 e il 59enne di nazionalità polacca stava passaggiando in via Forte Tomba sul margine della carreggiata insieme ad un'altra persona, quando è stato travolto da un'auto guidata da un 62enne che viaggiava nella medesima direzione. L'uomo è stato sbalzato via ell'urto, mentre l'altra persona è rimasta illesa.

Scattata dunque la chiamata ai soccorsi, sul posto sono arrivati gli uomini del 118 con automedica ed ambulanza, che hanno prestato le prime cure al 59enne prima di condurlo al Polo Confortini a causa delle sue gravi condizioni. Degli accertamenti se ne sta occupando invece la Polizia locale di Verona, che avrebbe sottoposto l'automobilista ad un primo alcoltest che ha dato esito negativo.