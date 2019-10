Investito da un'auto all'alba: anziano in ospedale in gravi condizioni

La settimana a Verona è iniziata con un grave incidente stradale.

Stando alle prime informazioni apprese, un anziano è stato investito da un'auto un via Centro, subiro dopo l'incrocio con via dei Grolli, intorno alle 7 del mattino. L'88enne è stato travolto da una Peugeot 206 che si muoveva verso il centro, e condotta da un 25enne veronese, mentre attraversava la strada.

Scattato l'allarme, in soccorso del pedone sono arrivate l'automedica e l'ambulanza del 118, che gli hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in gravi condizioni all'ospedale di borgo Trento: fortunatamente però non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale, per eseguire gli accertamenti del caso e ricostruire l'episodio. Il guidatore è stato inoltre sottoposto all'alcol test, risultando negativo.