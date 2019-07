Tragedia sulla SR450, tre ragazzi investiti da un'auto: due 20enni morti

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di giovedì in provincia di Verona.

Con una dinamica ancora da accertare da parte dei carabinieri della stazione di Bardolino, tre ragazzi 20enni della provincia di Torino sono stati travolti da un'auto lungo la Strada Regionale 450, all'altezza dell'uscita di Calmasino, in direzione Nord, intorno alle 16. Secondo quanto riferito dall'Arma, i tre sarebbero scesi dal veicolo, regolarmente posizionato in corsia di soccorso, per cambiare lo pneumatico, quando sarebbero stati travolti dalla macchina condotta da uomo classe 1955, residente in provincia di Trento, che stava viaggiando insieme alla compagna.

Sulla superstrada che collega Peschiera ad Affi, si sono precipitati l'elicottero e l'ambulanza del 118, ma per due non c'è stato niente da fare: uno dei ragazzi è deceduto sul colpo, l'altro invece durante le operazioni di soccorso, mentre il terzo è stato condotto all'ospedale di borgo Trento, ma non si troverebbe in pericolo di vita.