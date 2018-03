Investita sulle strisce davanti al supermercato: anziana portata in ospedale

Un pedone è stato investito nella mattinata di giovedì a Parona.

Erano circa le 11 quando una donna di 75 anni è stata travolta da un'Operl Meriva guidata da una 65enne veronese in strada per Arbizzano, di fronte al supermercato Rossetto. Stando ad una prima ricostruzione eseguita dalla Polizia municipale, sembra che l'auto stesse viaggiando in direzione del centro cittadino, quando ha urtato l'anziana che stava attraversando sulle strisce.

La ferita è stata poi trasportata in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento.