Investita mentre si trova in sella alla bici: portata d'urgenza in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato a Verona nella mattinata di martedì.

Stando alle prime informazioni giunte, una donna di 80 anni sarebbe stata investita mentre si trovava in sella alla propria alla bici in via Aeroporto Berardi, nella zona del Chievo, intorno alle 8.30. In suo aiuto il 118 ha inviato il personale sanitario a bordo di un'ambulanza che, dopo averle prestato le prime cure, l'ha condotta in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.

Sul posto per eseguire i rilievi di rito, è arrivata anche la Polizia locale scaligera.