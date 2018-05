Travolto da un'auto in bicicletta a Zevio: muore un ragazzino di 15 anni

Un'enorme tragedia è avvenuta nella notte tra sabato 26 e domenica 27 maggio presso il Comune di Zevio in località Villabroggia.

Stando alle prime informazioni disponibili, un'automobile verso l'una di notte ha investito e travolto un ragazzino di soli 15 anni mentre percorreva in bicicletta strada Ronchesana.

Sul luogo dell'incidente, oltre alla polizia stradale di Legnago per i rilievi, sono prontamente intervenuti i soccorritori del Suem 118 con un'automedica e un'ambulanza, ma purtroppo per il 15enne non vi è stato nulla da fare e gli operatori hanno potuto soltanto constatarne il decesso sul posto.