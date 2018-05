Investita sulle strisce pedonali da un'auto: signora ricoverata in prognosi riservata

È ricoverata in prognosi riservata, all’ospedale di Borgo Trento, la donna di 61 anni che nella mattina odierna, venerdì 18 maggio alle ore 7.30, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Fincato.

L'incidente è avvenuto all’altezza del civico 132. Dai primi accertamenti del Nucleo Infortunistica Stradale è emerso che la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata investita da una Ford Fiesta.

L’auto, guidata da un veronese di 56 anni, percorreva via Fincato in direzione del centro città. All’uomo, negativo all’alcoltest, è stata ritirata la patente. A suo carico la mancata precedenza al pedone in fase di attraversamento sulle strisce con conseguente investimento e lesioni.