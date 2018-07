Tragedia a Verona: muore pedone investito da un camion

Un tragico incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 6 luglio verso le ore 9.30 circa, a Verona. Secondo le prime informazioni disponibili, un uomo di 70 anni mentre stava passaggiando è stato travolto da un camion che transitava lungo via Antonio da Legnago, nei pressi del supermercato Eurospin.

Sul posto si sono prontamente riversati gli operatori del 118 con un elicottero e un'ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso. Purtroppo per l'uomo investito dal camion non c'è stato nulla da fare e i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne l'avvenuto decesso sul posto.

L'esatta dinamica dell'incidente, secondo quanto riportato anche dall'Ansa, è per ora al vaglio della polizia municipale con gli agenti all'opera per capire come l'anziano, celibe e residente a Verona, sia finito sotto il mezzo pesante mentre stava ripartendo dopo che si era accesa la luce verde del semaforo.

Nella zona dove è avvenuto l'impatto non sono presenti le strisce pedonali. Alla guida del mezzo, diretto ad una cava, vi era un cittadino veronese, il quale al momento non è indagato per omicidio stradale, ma il mezzo e il telefono cellulare dell'autista sono stati posti sotto sequestro. Il corpo della vittima è stato ricomposto dai vigili del fuoco che lo hanno estratto da sotto le ruote del camion.