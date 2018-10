Investito da un'auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: un uomo in ospedale

Poco dopo le ore 19 di ieri sera, giovedì 25 ottobre, è avvenuto un incidente stradale a Verona in via Palladio. Stando alle prime informazioni disponibili, un uomo 80enne è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

L'investimento del pedone è avvenuto dinanzi alla farmacia di via Palladio, sul posto sono quindi intervenuti i soccorritori del 118, oltre alla polizia municipale per svolgere i rilievi del caso. Il ferito è stato quindi trasportato in codice giallo presso l'ospedale di Borgo Trento.