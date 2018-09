Senza patente, ubriaco e sotto l'effetto di droghe investe e uccide ciclista: arrestato

È stato trovato positivo all'alcol e per di più sotto l'effetto di droga, nello specifico marijuana, il guidatore dell'auto che nella giornata di ieri, giovedì 6 settembre, ha travolto un ciclista ad Albaredo in via Tiede causandone la morte. La vittima è un uomo di 79 anni che stava recandosi a prendere un gelato poco prima di essere investito.

Il guidatore della Peugeot 607 poi finita nel fossato adiacente alla carreggiata, invece, è un 43enne di origini polacche che, secondo quanto riportato anche da TgVerona, al termine degli accertamenti svolti dai carabinieri di Legnago è risultato essere pure senza patente. Ora per lui è scattato l'arresto con l'accusa inevitabile di omicidio stradale.