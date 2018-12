Due pedoni investiti da un'auto in città: portati entrambi in ospedale a Borgo Trento

Ancora un grave incidente in questa giornata costellata di episodi sulle strade veronesi. Erano circa le ore 13.30 quando a Verona tra via Francia e via Belgio, una coppia di pedoni, per cause in corso d'accertamento, è stata investita da un'auto in transito.

Entrambi i feriti sono quindi stati trasportati d'urgenza presso l'ospedale di Borgo Trento. Sul luogo dell'investimento, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia municipale per svolgere i rilievi.