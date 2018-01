Ciclista investita da un'auto: anziana signora muore ricoverata in ospedale

Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 5 gennaio, nel Comune di Roverchiara. Erano circa le ore 19.50 quando una donna anziana in bicicletta, per cause in corso d'accertamento, è stata investita da un'automobile che transitava nella frazione di Roverchiaretta.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'automedica e un'ambulanza. La signora 93enne, inizialmente ferita in modo grave, è stato quindi trasportata in condizioni critiche presso l'ospedale veronese di Borgo Trento dove non è però riuscita a sopravvivere, nonostante gli sforzi dei medici, ed è deceduta nel corso della notte.