Investe due anziane e poi si allontana: caccia al pirata della strada

La Polizia locale di Verona è sulle tracce del pirata della strada che nella mattinata di domenica ha ferito due donne anziane, prima di allontanarsi a bordo della propria auto.

Il tutto ha avuto luogo in via Monti Ortigara, nella zona di Avesa, poco dopo le 9 del mattino del 9 febbraio. Un Suv di colore bianco stava effettuando una retromoarcia, quando ha colpito due donne di circa 80 anni: l'automobilista, dopo essersi fermato per qualche secondo, sarebbe poi ripartito senza prestare soccorso. Una delle vittime ha riportato una frattura ad una gamba, mentre l'altra se la sarebbe cavata con qualche escoriazione.

La Polizia locale invita l'automobilista a presentarsi al Comando di via del Pontiere per non aggravare ulteriormente la sua posizione. I vigili avrebbero infatti acquisito le immagini di alcune telecamere della zona.