Due feriti in un tamponamento tra tre auto trasportati a Borgo Trento

In due sono rimasti feriti ieri sera, 16 gennaio, nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 19.30 a Verona. Un tamponamento ha coinvolto tre auto nell'innesto della Strada Regionale 62 con l'ingresso del casello di Verona Nord. Sul posto gli uomini del 118 con un'ambulanza che ha trasportato i due feriti all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.

L'onere dei rilievi è ricaduto sulla polizia municipale di Verona che ha scoperto che il tamponamento è stato causato da un cittadino rumeno che si era messo alla guida della sua Ford con un tasso alcolemico quasi tre volte oltre il limite. Le auto tamponate sono state una Mercedes e una Honda e sono stati i conducenti di queste due auto ad essere stati trasportati al Polo Confortini.

L'automobilista positivo all'alcol test è stato segnalato all'autorità giudiziaria e il veicolo è stato sottoposto a fermo per trenta giorni.