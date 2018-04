Colto da un infarto alla guida, si ferma sulla rotonda: inutili i soccorsi

Ancora un episodio drammatico sulle strade veronesi, a poche ore di distanza dall'incidente mortale avvenuto lunedì sera a Valeggio.

L'episodio questa volta è avvenuto a Villafranca di Verona prima delle 9 del mattino, in via Cascina Verde, dove un'auto infatti si è fermata autonomamente sulla rotonda: alla guida si trovava Aldo Mazzi, imprenditore classe 1958 residente a Povegliano, che è stato colto da un infarto mentre si trovava alla guida. In suo soccorso sono intervenuti l'elicottero e l'ambulanza del 118, ma per il guidatore non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri.