Tamponamento in via Pisano, responsabile trovato: tasso alcolemico 4 volte oltre il limite

È stato individuato dalla polizia municipale di Verona il responsabile del sinistro avvenuto mercoledì alle 18.30 in via Pisano, dove una Honda Jazz era stata tamponata da una Fiat Punto che si era poi allontanata.

Stato di ebbrezza, omissione di soccorso e fuga

Si tratta di un veronese di 64 anni, che oltre ad essere stato segnalato all'autorità giudiziaria per i reati di guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e fuga, dovrà rispondere anche di guida di veicolo non assicurato né revisionato, con patente scaduta da cinque anni.

La ricostruzione della dinamica

Dopo l’incidente, infatti, gli agenti avevano accertato che le due auto erano state spostate per permettere il transito del bus, e che i conducenti sembravano intenzionati a compilare la constatazione amichevole. La passeggera della Jazz era rimasta però leggermente ferita ed il fratello aveva chiamato il 118. Saputo dell’imminente arrivo della polizia locale per i rilievi, l’altro automobilista è però risalito in auto e si è allontanato.

La prontezza del conducente, che ha memorizzato il numero di targa, ha permesso agli agenti di individuare poco dopo il fuggitivo presso la sua abitazione. Verificata la compatibilità dei danni, gli agenti lo hanno sottoposto ad alcoltest, che ha dato esito positivo con valori di alcolemia quasi quattro volte superiori al limite di legge, posto a 0,5 grammi di alcol per litro di sangue.