Scontro per una mancata precedenza, motociclista perde i sensi

Potrebbe essere stata una mancata precedenza la causa dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina, 4 luglio, a Verona, tra via Trieste e via Merano. La polizia locale sta lavorando alla ricostruzione della dinamica dello scontro tra un motociclista, alla guida di una Honda, e un'automobilista a bordo di una Citroen.

L'uomo in sella alla moto è un veronese 46enne. L'impatto gli ha procurato molti traumi e gli ha fatto perdere anche conoscenza. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e lo hanno portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento.