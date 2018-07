Incidenti a Verona. Nel weekend 2 centauri ricoverati al Polo Confortini

È stato un altro fine settimana complicato in città per i motociclisti. Altri due infatti sono stati ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Borgo Trento, in seguito ad altrettanti incidenti: si tratta di due italiani, di 59 e 24 anni, entrambi residenti a Verona.

Il primo episodio ha avuto luogo nella mattinata di venerdì, attorno alle 9, nell'ultimo tratto di lungadige Pasetto, dove una Fiat 500 e una moto Bmw GS 1200 si sono scontrati. Dai primi accertamenti svolti dalla Polizia municipale intervenuta sul posto, è emerso che entrambi i veicoli stavano percorrendo il lungadige quando la 500, che si trovava più avanti, durante la manovra di svolta a sinistra per immettersi in lungadige Porta Vittoria è stata colpita dalla Bmw, che si trovava alla sua sinistra.

Il 59enne è stato trasportato al Polo Confortini in codice giallo, dove tutt'ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Alla guida dell'automobile c'era una ragazza veronese di 20 anni, risultata poi negativa all'alcol test, mentre gli agenti hanno richiesto accertamenti sanitari a carico del motociclista.

Il secondo incidente invece si è verificato poco dopo le 19 di domenica, quando, sempre secondo la Polizia municipale di Verona, una Mercedes Classe A proveniente da via Dietro Salieri ha proseguito la marcia in direzione di via Adamello ed è stata colpita da una moto Yamaha che percorreva via Salieri, caduta a terra prima dell'impatto.

Anche questo il centauro è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento per le cure, dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

Il Comando di via del Pontiere ha fatto sapere che su entrambi i sinistri sono ancora in corso accertamenti per comprendere in modo completo la dinamica degli eventi.

Nel mese di luglio si sono fino ad oggi verificati 132 incidenti stradali, dei quali cinque mortali e 11 con feriti gravi.