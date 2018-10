Tangenziali e autostrada: incidenti e disagi al traffico per gli automobiisti

Alcuni disagi al traffico sono stati registrati nel pomeriggio di lunedì nel Veronese.

I maggiori problemi per gli automobilisti sono stati riscontrati sulla tangenziale Sud, dove un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo, ha causato code che hanno raggiunto i 7 chilometri di lunghezza.

In A4 invece i rallenamenti sono nati nella zona di Caselle, in direzione Venezia, mentre un altro incidente si è verificato nel comune di San Giovanni Lupatoto, in Transpolesana.

Fortunatamente, nessuno di questi episodi avrebbe provocato feriti gravi.