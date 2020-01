Due semafori abbattuti da auto: sanzionati un uomo e neopatentata positiva all’etilometro

La velocità e la guida in stato di ebbrezza sarebbero le cause, secondo quanto riferito dalla polizia locale, dei due incidenti stradali che, questa notte a Verona, hanno coinvolto altrettanti semafori abbattuti nell’urto. Nel corso del 2019, sarebbero stati ben 85 gli episodi in cui, a seguito di sinistri, sono stati danneggiati o divelti impianti semaforici.

Il primo episodio si sarebbe verificato, questa notte, poco dopo le 3. Il conducente di una Lancia Y, dopo aver perso il controllo dell’auto, sarebbe andato a sbattere contro il semaforo tra via dell’Autiere e via del Fante, abbattendolo. L’uomo è stato sanzionato.

Un’ora dopo, si sarebbe quindi verificato uno scontro tra due Ford Focus, all’incrocio tra via Calderara e via San Marco con danneggiamento delle paline semaforiche. In questo caso, una delle conducenti sarebbe risultata neopatentata e positiva all’etilometro con tasso alcolemico superiore a 0.6 gr/l. Per i neopatentati è previsto limite zero di alcol. Per questo, oltre alle sanzioni amministrative, per la giovane è previsto un lungo periodo di sospensione della patente, che va da 8 a 16 mesi.

L’anno scorso, come detto, sono stati 85 gli episodi in cui gli automobilisti a causa di velocità, distrazione e condizioni psicofisiche non idonee alla guida, hanno danneggiato o abbattuto impianti semaforici. In alcuni casi si sarebbero anche allontanati dal luogo dell’incidente senza denunciare i danni provocati.