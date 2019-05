Doppio incidente in A4: lunghe code a Peschiera e San Giovanni Lupatoto

Due incidenti stradali stanno causando lunghe code nella serata di venerdì 10 maggio lungo l'autostrada A4. Il primo si è verificato nella zona di Peschiera e si tratterebbe di un tamponamento che ha poi provocato code di oltre 4 chilometri, giunte fino a Castelnuovo del Garda, in direzione Milano.

I mezzi coinvolti nell'incidente sono almeno quattro, due auto e altrettanti mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Verona che hanno risposto alla chiamato poco dopo il tamponamento avvenuto intorno alle 18.30 di oggi. All'arrivo dei pompieri, intervenuti con una ps e un'autogru, i vari conducenti dei mezzi coinvolti erano comunque già autonomamente fuoriusciti dai veicoli. Non si registrano dunque feriti gravi.

Altro incidente sempre in A4, questa volta all'altezza di Palazzina a San Giovanni Lupatoto, si è verificato in direzione Venezia, con code che vengono segnalate per oltre 5 chilometri.