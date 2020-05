Scontro tra auto a Zevio: tre i feriti, uno grave elitrasportato all'ospedale di Borgo Trento

Nella giornata di oggi, martedì 12 maggio, si è verificato un incidente stradale nel Comune di Zevio. Secondo le prime informazioni disponibili, il sinistro si è verificato intorno alle ore 14.30 e ha visto coinvolte tre automobili che, per cause in corso d'accertamento, si sono scontrate in via Isola Bella.

Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e l'elicottero. Tre le persone rimaste ferite, delle quali una purtroppo in modo grave. Quest'ultima è stata infatti elitrasportata d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Verona Borgo Trento.

Gli altri due pazienti sono invece stati portati uno in codice giallo sempre a Borgo Trento e l'altro in codice verde presso l'ospedale di San Bonifacio.