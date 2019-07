Auto esce di strada e si ribalta a Villafranca: due feriti in ospedale

Un incidente stradale è avvenuto a Villafranca di Verona verso le ore 00.40 della notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una Seat Ibiza sarebbe autonomamente fuoriuscita di strada lungo via Bixio, finendo con il ribaltarsi su un fianco.

Nel corso della carambola, il veicolo parrebbe aver colpito anche uno degli alberi che costeggiano il viale e pure un'altra auto parcheggiata, una Fiat Panda bianca.

All'interno della Seat viaggiavano due ragazzi, entrambi miracolosamente salvi dopo l'incidente. I soccorritori del 118 li hanno trasportati in codice giallo presso l'ospedale di Villafranca. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per procedere alla messa in sicurezza dell'area e i carabinieri per svolgere i rilievi del caso.