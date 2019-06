Con la Vespa in un fossato: in codice rosso due donne

Una Vespa è finita in un fossato, per cause in corso d'accertamento, quando erano circa le 12 di oggi, domenica 2 giugno, in località Pozzoi a Cavaion Veronese, nei pressi dell'entrata della SS 450.

Nella dinamica dell'incidente sono rimaste ferite due donne, entrambe soccorse dagli operatori del 118 giunti con due ambulanze. Le due ferite sono state quindi accompagnate in codice rosso presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto anche la polizia stradale per svolgere i rilievi del caso.