Pauroso incidente lungo la Porcilana a San Bonifacio: tre auto coinvolte

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 dicembre, intorno alle ore 15.10, i vigili del fuoco di Verona riferiscono di essere intervenuti a causa di un incidente stradale che avrebbe visto coinvolte tre auto. Il sinistro, secondo quanto si apprende, sarebbe avvenuto lungo la SP38 via Porcilana nel Comune di San Bonifacio.

Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale di San Bonifacio, le tre auto si sarebbero scontrate e una sarebbe peraltro finita nei campi che costeggiano la carreggiata. I vigili del fuoco, giunti da Verona, riferiscono di essersi subito occupati del conducente della VW Golf, il quale risultava incastrato all'interno del veicolo. I pompieri hanno quindi lavorato utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, al fine di estrarlo dalle lamiere e affidarlo alle cure dei sanitari.

Successivamente, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza anche gli altri autoveicoli. Stando a quanto riferito dagli stessi pompieri, risulterebbero illesi entrambi gli altri conducenti, sia quello della Fiat Tipo finita fuori strada, sia quello dell'altra auto, un'Audi, ugualmente coinvolta nell'incidente stradale. Durante tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il traffico ha subìto soltanto dei rallentamenti senza causare grossi disagi.